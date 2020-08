Twee horecazaken in Stad moeten week op slot na overtreden coronaregels

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Veiligheidsregio Groningen heeft twee horecazaken in de gemeente Groningen gesloten, omdat de coronaregels hier herhaaldelijk zouden zijn overtreden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagavond. De ondernemers moeten hun pand een week gesloten houden.

Welke zaken hun deuren moesten sluiten, is niet bekend gemaakt. Naast de sluiting van de etablissementen in de gemeente Groningen is ook één zaak in de gemeente Midden-Groningen op slot gedraaid op last van handhavers.

Volgens een woordvoerder zijn de sluitingen bevolen, omdat gasten niet op de aan hen toegewezen plaats bleven zitten. Handhavers constateerden dat klanten opstonden en door de zaken rondliepen.