Twaalf nieuwe besmettingen met coronavirus in Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is sinds donderdagmiddag met twaalf gestegen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van RIVM. Deze werden vrijdagmiddag gepubliceerd.

Met de twaalf nieuwe besmettingen heeft de GGD Groningen nu in totaal 503 positieve tests afgenomen in de Veiligheidsregio sinds de uitbraak van het virus. Sinds 7 mei zijn er geen inwoners van provincie opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19.

In heel Nederland werden sinds donderdagmiddag 636 positieve tests afgenomen. In de afgelopen drie dagen waren er gemiddeld 9 negen ziekenhuisopnames van patiënten met het virus, waarvan er dagelijks drie op een Intensive Care-afdeling terecht kwamen. Het reproductiegetal blijft staan op 1,3, 32.451 Nederlanders zijn besmettelijk.