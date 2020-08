Tuinbouwstraat korte tijd afgesloten om aardgaslekkage

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Tuinbouwstraat in de stad Groningen is woensdagavond enige tijd deels afgesloten geweest wegens een mogelijke aardgaslekkage.

De melding van een gaslucht kwam rond 18.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “De gaslucht werd in een woning geroken”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “Wat we bij zulke meldingen standaard doen is een afzetting maken. Vervolgens zijn we een meting gestart. Op onze tankautospuiten hebben we een viergasmeter liggen waarmee we onder andere aardgas kunnen detecteren. Onze metingen leverden echter niets op. Daarop hebben we energiebedrijf Enexis laten komen. Zij hebben ook meetapparatuur alleen is deze veel nauwkeuriger.”

Toen ook Enexis geen vreemde waarden kon ontdekken werd de afzetting opgeheven. Waar de vreemde lucht wel door werd veroorzaakt is niet bekend.