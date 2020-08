“Tropisch, zondag iets koeler, daarna zeer warm gevolgd door buien”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

In de media gaat het al dagen over de naderende tropische hitte. Maar hoe warm gaat het nu precies worden? Waar komt de hitte vandaan? En hoe lang gaat het duren?

OOG-weerman Johan Kamphuis zinspeelt al een aantal dagen op een periode met erg warm weer. “De precieze antwoorden hoe het gaat komen zijn nog niet precies te geven omdat het weer nu eenmaal altijd omgeven is door onzekerheden”, vertelt Kamphuis. “Dat er nu warm zomerweer voor de deur staat komt omdat oceaandepressies ver weg zijn. De afgelopen periode waren de uitlopers van het bekende azorenhoog niet al te sterk en deze trokken via Midden-Europa snel weer weg, waardoor oceaandepressies in de buurt bleven. Met de komst van een nieuw hogedruk wordt de situatie op de weerkaarten veranderd.”

Hoe werkt zo’n hogedrukgebied precies?

“Dit is een behoorlijk sterk hogedrukgebied. Het trekt via het noorden waarbij het boven de Baltische Staten fuseert met een Russisch hoog. Daar blijft het een aantal dagen liggen. Rond een hogedrukgebied waait de wind met de wijzers van de klok mee. Daardoor wordt er vanaf donderdag warme lucht vanuit het zuiden van Europa opgepikt en naar ons land getransporteerd. Ondanks dat het hogedrukgebied na een aantal dagen wegtrekt krijgen we van donderdag tot en met zaterdag te maken met temperaturen rond de 30 graden. Dus tropisch.”

Maar je vertelde dat het hogedrukgebied wegtrekt. Wordt het na zaterdag dan weer wisselvallig?

“Niet wisselvallig, maar er gaat dan wel iets veranderen. Een nieuw hogedrukgebied neemt de regie dan over. Deze ligt boven de Britse Eilanden. De wind gaat naar het noorden en vanaf zee stroomt minder warme lucht uit over ons gebied. Dit betekent dat het in het zuiden van het land met 32 tot 34 graden tropisch blijft, maar dat bij ons de scherpe kantjes er af gaan en we te maken gaan krijgen met temperaturen van rond de 25 graden. Wellicht wordt het nog iets koeler.”

Blijft de wind na zondag in het noorden?

“Het hogedrukgebied boven de Britse Eilanden trekt naar Scandinavië. Boven Frankrijk ontstaat tegelijkertijd een thermisch lagedrukgebied. Door deze setting gaat de hete lucht opnieuw terrein winnen. Maandag zal dit nog niet lukken, maar dinsdag liggen de temperaturen bij ons alweer tussen de 25 en 30 graden. Het gebied boven Frankrijk komt vervolgens langzaam naderbij waardoor het ook woensdag zeer warm of tropisch weer zal zijn met temperaturen tot 30 graden.”

Vorig jaar werd er een temperatuurrecord gevestigd in ons land. Temperaturen van boven de 40 graden hoeven we nu niet te verwachten?

“Volgens het Europese weermodel trekt het Franse laag zo langzaam dat een portie hete lucht ons kan bereiken. Ik sluit temperaturen van 34 tot 35 graden niet uit. Of het gaat lukken is nog de vraag, maar warm wordt het. Het Franse lagedrukgebied gaat ons uiteindelijk ook van de hitte verlossen. In de tweede helft van de week komt het ten noorden of ten noordwesten van ons land te liggen. Het gevolg is dat buien de hitte gaan verdrijven en er een verkoelende noordwestenwind gaat opsteken.”