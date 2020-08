nieuws

Foto Andor Heij

Alle treinen tussen het hoofdstation en Groningen Europapark rijden weer.

Door een blikseminslag, vrijdagmorgen vroeg, was een deel van het treinverkeer gestremd. Alleen de Arriva treinen richting Oost Groningen konden over het traject rijden. De NS zette snelbussen in naar Assen.

Ook op de lijnen richting Delfzijl en Eemshaven waren er problemen. Enkele treinen vielen daardoor uit.