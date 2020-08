“Transfer Zeefuik naar Hertha BSC is rond”

sport

Foto: sportphotoagency.com

De transfer van vleugelverdediger Deyovaisio Zeefuik van FC Groningen naar Hertha BSC Berlin is rond. Dat melden diverse media.

Volgens RTV Noord heeft de FC een overeenkomst bereikt met de club uit Berlijn, die uitkomt in de Bundesliga. Zeefuik brengt naar verluidt ongeveer vier miljoen euro op. De transfer wordt waarschijnlijk deze woensdag nog afgerond. Het zou gaan om een contract voor vier jaar.

De overstap van de verdediger had veel voeten in de aarde. Zeefuik wilde graag naar Hertha BSC, maar FC Groningen weigerde hem te laten gaan, tenzij het bod een stuk verhoogd zou worden. De FC heeft hem toch laten gaan, mede omdat hij over een jaar transfervrij vertrekken kan. Zijn oude club Ajax krijgt trouwens bijna de helft van de transfersom.

FC Groningen heeft inmiddels een vervanger voor Zeefuik aangetrokken: verdediger Damil Dankerlui komt over van Willem II.