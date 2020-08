Tijdelijke rentree van Twan Nieboer bij Be Quick 1887 door corona

nieuws

Foto: Andor Heij

Twan Nieboer nam vorig jaar afscheid van Be Quick 1887 om te gaan studeren en te voetballen in Amerika bij Palm Beach Atlantic University. Maar het coronavirus brengt de 22-jarige verdediger tijdelijk terug naar Groningen. Be Quick hoopt hem voor het komende halfjaar speelgerechtigd te krijgen.

“De competitie is door de corona stil gelegd en die begint waarschijnlijk weer in januari”, vertelt Nieboer. “De studie gaat voorlopig online, dus ik hoef er voor die tijd niet heen. Ik heb contact gezocht met Steven Wuestenenk en na een paar gesprekken wilde hij me er graag bij hebben.”

Of Be Quick Nieboer op tijd speelgerechtigd krijgt, is nog niet duidelijk. Wel speelde hij afgelopen zaterdag mee als invaller tijdens de oefenwedstrijd van Be Quick tegen derde divisionist Staphorst.