Tijdelijke perronkappen Hoofdstation worden ’s nachts geplaatst

Foto: Dennis Smit

Vanaf volgende week maandag gaat Strukton ’s nachts aan het werk bij het Hoofdstation van Groningen. Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus en van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus worden er tijdelijke perronkappen geplaatst.

De werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd, zodat de aannemer veilig kan werken en de reizigers er geen last van hebben. De aan- en afvoer van materialen gaat via de noordzijde van het station (via de Kiss and Ride) en gebeurt overdag.

Op en rond station Groningen vinden momenteel sloopwerkzaamheden plaats. Strukton is nu bezig met het opruimen van het gebied. Later dit jaar wordt gestart met de aanleg van een ondergrondse voetgangerspassage en de nieuwe fietstunnel en stalling.