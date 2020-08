Tientallen kinderen krijgen theaterles in Martiniplaza

Tientallen kinderen doen deze week mee aan de zomerschool in Martiniplaza. Daar leren ze in groepen zingen, dansen en acteren.

De week is een initiatief van theater De Steeg, die niet hadden verwacht dat er zo veel kinderen mee zouden doen. “We hadden er ongeveer 25 verwacht, maar toen er op een gegeven moment 60 aanmeldingen waren hebben we het maar stopgezet,” vertelt Ellis Hendriksen van De Steeg. “We hebben nu 70 jongeren die hier aan de slag zijn. Dat is echt super.” Er zijn vijf verschillende theater- en musicalgroepen die les krijgen van professionele docenten.

De kinderen vinden het erg leuk. “Het is ook leuk om mensen te leren kennen die musicals ook leuk vinden. Ik leer er ook veel van, vooral om zelfverzekerder te zijn,” vertelt Siska. “Het is heel leuk om creatief bezig te zijn en van niks, iets te maken,” zegt Jasmijn.

De organisatie wil er een jaarlijks terugkerend evenement van maken.