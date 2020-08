Tiener gewond bij steekpartij in Park Groenestein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij vrijdagavond in Park Groenestein in de Groningse wijk Helpman is een tiener gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De steekpartij vond plaats rond 21.30 uur. “In het park is een jongen van nog geen 14 jaar gestoken en daarbij gewond geraakt”, vertelt Lameris. “Het slachtoffer wordt in een nabijgelegen woning behandeld aan zijn verwondingen. De politie is in de buurt op zoek naar de dader.” Verschillende politieauto’s rijden door de wijk. Bij de zoekactie wordt ook een politiehond ingezet.

Rond 21.45 uur meldt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl dat er een arrestatie plaatsvindt op de kruising Helper Brink met de Haydnlaan. “Deze man wordt meegenomen naar het bureau.” De politie is bezig met een onderzoek.