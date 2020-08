Tienduizenden Groningers komen mogelijk in aanmerking voor 1.500 tot 5.000 euro aan smartengeld

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft dinsdag op hoofdlijnen een regeling gepresenteerd voor de vergoeding van immateriële schade aan aardbevingsgedupeerden. Een claim voor leed en gederfde levensvreugde, veroorzaakt zijn door gaswinning van de NAM, levert mogelijk een vergoeding tussen de 1.500 tot 5.000 euro op.

Volgens het IMG is er gezocht naar een laagdrempelige, eenvoudige en snelle regeling die zo veel mogelijk rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de individuele bewoner. De groep die in aanmerking komt bestaat waarschijnlijk uit enkele tienduizenden Groningers.

Het leed wat veroorzaakt wordt door een falende overheid wordt niet gecompenseerd. De politiek moet beslissen of een daling in het overheidsvertrouwen ook een compensatie verdiend, zo stelt het IMG.

Begin 2021 gaat het IMG relevantie gegevens verzamelen over de persoonlijke situatie van getroffenen. Ook wordt krijgt de aanvrager een vragenlijst om in te vullen.

De regeling start in het eerste kwartaal van 2021. Dat is later dan de beoogde 1 november 2020. Volgens het IMG is er meer tijd nodig om de vragenlijst met persoonlijke vragen op te stellen, een digitale aanvraagprocedure in te bouwen en voor het nader uitwerken van de regeling.