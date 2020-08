Tien nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds dinsdag tien mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit informatie van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Uit open data van het RIVM blijkt dat 1,7 mensen op de 100.000 inwoners in de provincie op dit moment positief testen. De meeste besmettingen worden gevonden in de gemeente Groningen. In de afgelopen veertien dagen gaat het om 49 gevallen. Per 29 juli gaat het om 22,8 per 100.000 inwoners, in de tijdspanne vanaf 8 augustus om 6,9. In de gemeenten Midden-Groningen werden afgelopen twee weken 4 nieuwe besmettingen ontdekt, in het Westerkwartier 1, Het Hogeland 2, Delfzijl 2, Oldambt 3, Pekela 1, Veendam 3 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten staan de tellers op 0.

In tegenstelling tot wat het RIVM zegt meldt de GGD Groningen dat er de afgelopen 24 uur 4 nieuwe besmettingen zijn gevonden. Het totaal staat nu op 477. Een week geleden ging het nog om 422. Het aantal sterfgevallen blijft staan op 17. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei niet veranderd.