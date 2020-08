Tien nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds afgelopen zaterdag tien personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Volgens het dashboard kregen het afgelopen etmaal 1,7 mensen op de 100.000 inwoners in Groningen te horen dat ze besmet zijn met het virus. De meeste besmettingen werden aangetroffen in de gemeente Groningen. Uit open data van het RIVM blijkt dat er in de gemeente 6 personen positief getest werden. In de gemeente Het Hogeland werd 1 persoon positief getest, in Delfzijl 2 en in Veendam 1. In de overige gemeenten bleef de teller de afgelopen 24 uur op 0 staan.

Als het aantal positieve besmettingen van de afgelopen week bij elkaar op wordt geteld dan voert de gemeente Groningen ook deze ranglijst aan met 36 besmettingen, het Westerkwartier 3, Het Hogeland 2, Delfzijl 11, Appingedam 1, Veendam 9, Midden-Groningen 1, Pekela 1 en Westerwolde 2. In de overige gemeenten bleef de teller op 0 staan.

Landelijk werden er sinds zaterdag 507 personen positief getest. In de afgelopen zeven dagen gaat het om 4.438 besmettingen.