Tickets voor Martinitoren nu online te bestellen

Foto: Deon Prins

Wie een trekpleisters van onze stad, de Martinitoren, wil beklimmen, kan vanaf nu een ticket online bestellen. Tot nu toe kon je alleen per telefoon een reservering maken en bij de balie van de VVV een ticket kopen.

Nu kun je online een ticket bestellen voor een tour van 45 minuten onder begeleiding van een torenwachter. Belangstellenden kunnen boeken in elf talen, en afrekenen in vijftien verschillende valuta. Vanwege de coronacrisis kun je alleen onder begeleiding van een gids de toren in. Per rondleiding kunnen maximaal 15 personen mee. De rondleidingen zijn in het Nederlands en/of Engels.

Het online reserveren is de eerste stap in de ambitie van Marketing Groningen om het vrijetijdsaanbod van de stad online te ontsluiten. Het bestellen van tickets voor de Martinitoren kan via de website visitgroningen.nl/martinitoren.