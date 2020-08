Tevredenheid gemeente over verloop eerste KEI dag en nacht

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De gemeente kijkt met tevredenheid terug op de eerste dag en nacht van de KEI-week, de introductie voor eerstejaarsstudenten. Ondanks dat er door de corona een beperkt programma is zijn er wel veel studenten in de stad.

“Het was gisteravond drukker dan normaal, maar we hebben geen meldingen gehad dat mensen zich niet aan de regels hielden”, aldus Natascha van ’t Hooft, woordvoerder van zowel de gemeente als van de Veiligheidsregio Groningen.

Op vrijdag en zaterdag gaan de kroegen om half twee ’s nachts dicht om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat zou uitgebreid kunnen worden naar andere dagen: “Er is voorlopig geen enkele reden om dat te doen”, aldus Van ’t Hooft. “We bekijken het wel van dag tot dag. Maar we hebben goede afspraken gemaakt en hebben er alle vertrouwen in dat mensen zich daar aan houden”.