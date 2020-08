Swingende kinderparade trekt door Stad

nieuws

Foto: Mariska de Groot

Een bonte stoet kinderen trok zaterdagmiddag door de Korrewegwijk en De Hoogte. Het was de afsluiting van de zes Onvergetelijke Zomerweken.

Tijdens de Onvergetelijke Zomerweken is met verschillende activiteiten geprobeerd om kinderen een mooie zomer te bieden. Er was een divers aanbod van sport, creatieve workshops, een timmerdorp, het bouwen van kastelen en een heuse buurtcamping. De swingende kinderparade was het laatste onderdeel. Vanaf Speeltuin D.I.B. en BSV De Hoogte liep een bonte stoet kinderen naar het Bernouilleplein. Daar werden ze onthaald door wijkwethouder Carine Bloemhoff (PvdA) en de Braziliaanse drumband Batatuké. Bewoners uit de wijk stonden klaar met exotische zomerhapjes die speciaal voor de kinderen gemaakt waren.

“Groot succes”

“Het was super leuk”, vertelt Hannelore Duynstee van de organisatie. “Heel veel blije kinderen maar ook heel veel ouders die meeliepen in de parade.” Volgens Duynstee waren alle zomerweken een succes. “Het is opgezet enerzijds vanwege de coronacrisis waardoor veel kinderen niet op vakantie kunnen. Anderzijds hebben we het over twee wijken waar sowieso veel kinderen überhaupt niet op vakantie kunnen. We kunnen oprecht stellen dat het een succes was. De komende weken gaan we het evalueren en gaan we nadenken hoe we dit voort gaan zetten. Daarbij kijken we behalve naar volgend jaar zomer ook naar de komende herfstvakantie.”

“Ze hebben komende weken veel te vertellen”

De Zomerweken zijn een onderdeel van de Groninger wijkvernieuwing. In dit project werken bewoners, de gemeente en veel verschillende organisaties samen aan een structurele en samenhangende aanpak waarbij het kind centraal staat. “Als de kinderen volgende week weer naar school gaan hebben ze veel verhalen te vertellen aan hun klasgenootjes over wat ze allemaal beleefd hebben in hun eigen wijk.