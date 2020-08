Swapfiets brengt nieuwe E-bike met blauwe band naar Groningen

nieuws

Foto: Swapfiets

Swapfiets breidt de distributie van haar Power 7 e-bikes uit naar Groningen. Ook krijgt het elektrische model met zeven versnellingen een flinke update met de nieuwste technologieën en een aangepast design.

Swapfiets zag de voorbije maanden een sterke toename in het aantal pre-orders voor de nieuwe e-bike. Daarom is de productie verhoogd en ook het het aantal steden waar de e-bike beschikbaar is, flink uitgebreid.

Met een maximumsnelheid van 25 km/h en actieradius van 145 kilometer is de nieuwe Swapfiets Power 7 uitermate geschikt voor langere afstanden en mensen die buiten de stad wonen. De geïntegreerde accu is bovendien uitneembaar waardoor opladen ook heel makkelijk in huis kan. Dit laatste is een groot voordeel voor inwoners van drukke binnensteden die geen schuurtje of oprit hebben om hun e-bike op te laden.