Supporters kunnen nu officieel afzien van compensatie voor gemiste wedstrijden

sport

Foto: Daniel Theelen

Seizoenskaarthouders van FC Groningen kunnen nu al aangeven dat ze geen compensatie gaan vragen voor wedstrijden in het seizoen 2020/21 waar ze niet bij aanwezig kunnen of mogen zijn vanwege de coronacrisis.

De Supportersvereniging van FC Groningen had de club gevraagd om deze mogelijkheid nu al aan te bieden op de website.

“We doen dit om de club meer financiële zekerheid te geven”, vertelt John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging. “Groningen heeft een omzet van bijna 3 miljoen aan verkoop seizoenkaarten, maar een heel groot deel hiervan is onzeker vanwege de corona. Als wij massaal afzien van compensatie ,dan kan de club met zekerheid investeren en heeft mogelijk eind seizoen ook geen liquiditeitsproblemen als ze opeens veel geld moet terugbetalen.”

Veel clubs kennen een systeem met twee types seizoenskaarten. Eén waarbij supporters direct aangeven dat ze geen compensatie gaan vragen en één waarbij dat wel kan. FC Groningen kent deze mogelijkheid niet en kent slechts één type seizoenskaart. De club was tot nu toe niet bereid om supporters nu al de mogelijkheid te bieden om af te zien van compensatie, omdat ze vond dat ze al zo veel van supporters vroegen. Maar omdat de supporters bereid waren om de club nu al te helpen, is een pagina toegevoegd op de website, waarop supporters kunnen aangeven dat ze dit seizoen geen compensatie willen.