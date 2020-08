Sunday Summer Fair op Suikerterrein trekt 1.500 bezoekers

nieuws

Foto: Sunday Summer Fair

De Sunday Summer Fair die zondag gehouden werd op het Suikerterrein is een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

De Sunday Summer Fair is een zomermarkt die vorige week zondag voor het eerst gehouden werd. Op de markt, die plaatsvindt bij EM2, kunnen bezoekers te kust en te keur bij kraampjes met vintage en tweedehands kleding, brocante, decoratie- en interieurartikelen tot allerlei zelfgemaakte spullen. Ook is er een breed aanbod van allerlei lekkers door lokale ondernemers.

1.500 Bezoekers

“Het was een ontzettend leuke dag”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “Ik denk dat we hier gedurende de dag zo’n 1.500 bezoekers hebben mogen verwelkomen. En weet je wat het leuke is? Alle leeftijdscategorieën waren vertegenwoordigd. Van jonge kinderen die zich te goed deden aan ijsjes en stroopwafels tot senioren die langs de kraampjes struinden en zo nu en dan ware schatten wisten te bemachtigen.”

Dus we kunnen concluderen dat het vandaag een succes was?

Ja absoluut. En weet je wat ik zo mooi vind. Op de markt staan diverse ondernemers. In sommige gevallen betreft het mensen die vanwege de corona-perikelen maandenlang niets hebben kunnen doen. Nu mogen ze weer. Je ziet de blijdschap bij hen dat ze weer aan de bak mogen. Dat maakt ons als organisatie ook gelukkig.”

Maar hoe verklaar je het succes van deze markt?

“Ik denk dat het te maken heeft met de locatie waar het gehouden wordt. Ik hoor van bezoekers dat ze het Suikerterrein heel vernieuwend vinden, dat het terrein een verademing voor de stad is. Daarnaast heerst er een hele ongedwongen sfeer.”

De Sunday Summer Fair vindt ook de resterende zondagen van augustus plaats. De markt start om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Entree en parkeren is gratis. Meer informatie is te vinden op deze website.