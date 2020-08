Studentenorganisaties luidden noodklok voor eerstejaars studenten

nieuws

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) roepen de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen op om extra aandacht te besteden aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten.

De studentenorganisaties vrezen dit jaar een toename van het uitvalspercentage door het ontbreken van volwaardige introductie en de invoering van het online onderwijs. Dit staat volgens de organisaties onder druk nu onderwijsinstellingen steeds meer genoodzaakt zijn dergelijke activiteiten af te lassen of online te laten plaatsvinden.

“Het is ontzettend belangrijk dat een eerstejaarsstudent met medestudenten in contact komt om zo sociale cohesie te stimuleren”, vertelt LSVb vicevoorzitter Freya Chiappino. Dit kan zowel online als fysiek. Daarmee creëer je motivatie en blijven studenten zich op hun plek voelen binnen een instelling. Geef aankomende studenten de mogelijkheid om te ontdekken wat er allemaal te doen is in de stad maar ook rondom de onderwijsinstelling. Dit helpt om de verbinding met de stad en de betrokkenheid bij het studeren te vergroten.”