Studenten voeren dinsdagmiddag actie op Grote Markt tegen hoge huren

De Landelijke Studentenvakbond en de jongerenafdeling van vakbond FNV gaan, dinsdagmiddag tussen 15.30 en 17.00 uur, actie voeren op de Grote Markt tegen te hoge huurprijzen voor studentenkamers.

Wat er in Groningen precies gaat gebeuren, wil de LSVb nog niet zeggen. Maar de actie is onderdeel van een landelijke protestweek. De week wordt afgetrapt in Wageningen, waar studenten tenten gaan opzetten op de Markt. Borden naast de tenten geven de huurprijs van eenzelfde aantal vierkante meters in de stad aan.

De acties zijn onderdeel van de campagne ‘Niet mijn schuld’. Naast het afschaffen van het leenstelsel voor studenten zijn ook de hoge huurprijzen van studentenkamers onderdeel van deze actie.