Studenten voeren actie op Grote Markt

Op de Grote Markt werd dinsdagmiddag actiegevoerd tegen de hoge kamerprijzen voor studenten. Om te laten zien hoe hoog die prijzen nu zijn stond het plein vol met kamers van stoepkrijt.

Bij de kamers stond ook de prijs die studenten ervoor zouden moeten betalen. Het protest is onderdeel van een landelijke actie die deze week ook in vier andere studentensteden wordt gehouden. De actievoerders willen onder andere dat de basisbeurs weer ingevoerd wordt.

“De kamerprijzen zijn veel te hoog. Bij dit voorbeeld betaalt de student 350 euro voor een kamer waar eigenlijk maar 200 euro voor gevraagd mag worden,” zegt actievoerder Julia. Ze zoekt naar een kamer in Groningen, maar ziet dat de huren erg hoog zijn voor wat ze ervoor terugkrijgt. “Een basisbeurs zou helpen, maar als de huur laag is scheelt dat ook al heel erg veel.” Ze hoopt ook dat de studenten die nu onder het leenstelsel vallen gecompenseerd worden.

Mark Kenters van Lijst STERK, de belangenpartij van studenten van de Hanzehogeschool, ziet dat het probleem in Groningen groot is. “Er zijn veel huisbazen die een hoge huur durven te vragen, maar die na een huurcheck toch te hoog blijken te zijn.” Hij is wel bang dat de basisbeurs ervoor zorgt dat de huur juist nog hoger wordt. “Dus dat is niet de enige oplossing. We hebben het liefst natuurlijk dat huurbazen beseffen dat het moreel niet juist is om dit te doen. Maar vandaag is het ook een moment om aandacht te vragen voor alle schulden die studenten op jonge leeftijd al opbouwen.”