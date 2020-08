Studenten- en scholierenorganisaties willen geen landelijk verbod op introductieweken

nieuws

KEI Informatiemarkt op de Vismarkt, met uitzicht op de OOG Radio stand. Foto: Rick van der Velde

Landelijk ingrijpen om introductieweken te verbieden is niet de oplossing voor handhavingsproblemen van coronamaatregelen onder studenten. Verschillende landelijke studenten- en scholierenorganisaties hebben hier donderdag een open brief over gestuurd aan Minister-President Rutte en Minister Hugo de Jonge. “Maatwerk is nodig. Zet daarom in op een goede samenwerking tussen studenten, instellingen en de veiligheidsregio’s.”

“Er is totaal geen contact geweest met de koepelorganisaties, die een goed beeld hebben van hoe de introductieweken nu georganiseerd worden. Het zou me niet verbazen als deze keuze met onvolledige kennis is gemaakt en nog gedacht werd dat de introductieweken vol met drukbezochte feesten zitten,” aldus de voorzitters van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en het Landelijk Overleg en Contact Introductieweken (LOCI)

“Zoals minister van Engelshoven bij het openstellen van onderwijsinstellingen heeft benadrukt is fysieke ontmoeting essentieel in de studententijd”, aldus Dahran Çoban, voorzitten van het Interstedelijk Studentenoverleg. “Juist aan het begin van je opleiding is het van belang om meteen een band te hebben met je instelling, je medestudenten en de plaats waar je gaat studeren.” Maatwerk is volgens de organisaties de enige echte oplossing om studenten te introduceren in het studentenleven. Çoban: “Iedere stad en iedere instelling is anders, wat in Amsterdam werkt hoeft in Enschede niet te werken en vice versa.

Volgens het ISO is bij het organiseren van de introductieweken van dit jaar aan alles gedacht: “Er is bijvoorbeeld gekozen om een deel van het programma digitaal te laten plaatsvinden en zijn er tijdsloten voor het openbaar vervoer ingesteld.”

De Open Brief van de studenten- en scholierenorganisaties is hier te lezen