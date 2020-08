Stroomstoring in Oosterparkwijk

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Door een stroomstoring zitten zondagochtend verschillende huishoudens in de Oosterparkwijk zonder elektriciteit.

De storing begon rond 10.00 uur. Het probleem bevindt zich op de hoek van de Zaagmuldersweg met de Kievitstraat. “Enexis is met verschillende monteurs aanwezig om het euvel zo snel mogelijk op te lossen”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Er staan hier in de straat vier busjes.” Hoeveel huishoudens zonder stroom zitten is nog onbekend.

De verwachting is dat de storing tot 16.00 uur gaat duren.