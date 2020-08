Strijktrio Pynarello laat liefhebbers van klassiek een stuk fietsen

nieuws

Foto: pynarello.com

Het klassieke strijktrio Pynarello verzorgt op zaterdag 29 augustus drie concerten op bijzondere locaties in de stad. Liefhebbers kunnen via een fietstocht alle concerten meemaken.

Pynarello noemt zichzelf een rebellencollectief. Vanwege de coronacrisis is het moeilijk om aandacht te krijgen en dat leidde tot de concertfietstocht ‘Tour de Pynarelli”. Het trio speelt zonder dirigent en zonder bladmuziek.

Er wordt die dag achtereenvolgens gespeeld in Het Paleis aan het Boterdiep, in het kerkje van Leegkerk en in Brouwerij Martinus aan de Kostersgang. OP elke locatie is er ruim de tijd om te luisteren naar klassieke strijktrio’s, te genieten van een drankje en na te praten over het concert.

Kaartjes zijn te verkrijgen via de website ‘Pynarello.com’.