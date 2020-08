Streep door Zomerkermis; ander moment en andere plek zijn opties

nieuws

Foto's: Erick Bakker

Burgemeester Koen Schuiling heeft het plan voor een ‘coronaproof’-Zomerkermis op de Grote Markt maandagochtend afgeschoten. Maar de gemeente houdt wel een deur open voor een kermis op een andere plek en op een ander moment dit jaar.

“De kermis gaat niet door, omdat het aantal besmettingen in Groningen oploopt”, vertelt woordvoerder Hans Coenraads: “Ook hebben we kritisch gekeken naar het plan van de exploitanten. Daaruit blijkt dat door de kermis verschillende bezoekersstromen samenkomen, die voor de kermis en die voor de horeca. Zo’n stapeling van publiek kunnen we nu gewoon niet hebben.”

Voor de uitbaters van de attracties was de kermis de enige mogelijkheid om deze zomer nog wat inkomsten te genereren. Veel van hen zitten in zwaar weer, door de vele afgelastingen van kermissen in verband met het coronavirus. De gemeente doet de exploitanten wel een handreiking. Coenraads: “We zijn met de ondernemers en andere partijen in gesprek om op een ander moment van het jaar, mogelijk in het najaar of in de winter, toch een kermis te organiseren. Dat hoeft niet per sé op de Grote Markt te zijn, dat kan ook op een andere plek in onze gemeente.”

De kermisexploitanten waren teleurgesteld door de beslissing van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken Groningen, die vorige week dinsdag al liet weten geen kermis te organiseren voor de viering van het Gronings Ontzet. Daarop kwamen zij met een eigen plan voor een kermis, wat volgens de exploitanten volledig coronaproof zou zijn.