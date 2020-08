Streep door carnavalsactiviteiten van De Trefplonsers

nieuws

Carnavalsvereniging De Trefplonsers uit Groningen heeft, samen met zes bevriende verenigingen uit Groningen en Drenthe, een streep gezet door de carnavalsactiviteiten van het aankomende seizoen. Dat maakte de vereniging vrijdagmiddag bekend.

Het is een lastige keuze voor ons allen geweest, maar wij moeten ook redelijk biijven en beseffen dat Carnaval met de huidige richtlijnen en 1.5 meter maatschappij niet te doen is”, zo schrijft de vereniging op haar Facebookpagina.

In januari 2021 komen de verenigingen opnieuw samen om de activiteiten opnieuw onder het licht van de coronamaatregelen te leggen. “Echter is dit allemaal afhankelijk van de richtlijnen en het al dan niet bestaan van een medicijn voor Covid-19.

Mocht dit niet lukken, dan hopen wij jullie allen weer te ontmoeten in het Carnavals seizoen 2021/2022.”