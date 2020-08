“Stevige plensbuien en zware windstoten tot 95 km/uur”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

De komende dagen vallen er stevige plensbuien en zijn er windstoten mogelijk tot 95 kilometer per uur. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdagochtend is het droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag zijn er perioden met regen en neemt de zuidenwind toe naar vrij krachtig, windkracht 5. Het wordt 19 graden. In de nacht naar woensdag is er op de Wadden kans op zuidwesterstorm, windkracht 8 of 9. Bij ons in Stad is het ook onstuimig met een krachtige tot harde wind, windkracht 6 of 7. Verder vallen er pittige buien met kans op zware windstoten tot rond de 90 á 95 kilometer per uur. Ook is er kans op onweer.”

“Woensdag is het herfstachtig. Er waait een krachtige tot harde wind uit het westen tot zuidwesten en er vallen soms stevige plensbuien met nog altijd kans op zware windstoten. Af en toe klaart het even op. Het wordt 19 graden. In de avond en in de nacht naar donderdag gaat de wind liggen.”