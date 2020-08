Start intrillen damwandplanken bij Vondellaan

nieuws

Foto: Aanpak Ring Zuid / Jeroen van Kooten

Aanpak Ring Zuid start woensdag met het intrillen van damwandplanken bij de afgesloten onderdoorgang van de ringweg bij de Vondellaan. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De planken worden als eerste geplaatst aan de noordzijde van de onderdoorgang. Als de werkzaamheden daar klaar zijn gaat men verder aan de zuidzijde. De verwachting is dat het intrillen van de damwandplanken tot volgende week dinsdag gaat duren. Aanpak Ring Zuid verwacht dat de werkzaamheden gepaard kunnen gaan met geluid- en trillingsoverlast in de omgeving. Omwonenden zijn de afgelopen periode geïnformeerd over de werkzaamheden.

De plaatsing van de damwandplanken is nodig om daarna de onderdoorgang bij de Vondellaan veilig te kunnen slopen. “We slopen de wanden, de vloeren en een deel van de fundering”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Zodra de sloopwerkzaamheden klaar zijn, trillen we de damwanden er weer uit. Als de sloopwerkzaamheden klaar zijn, kunnen we grond aanbrengen voor het tijdelijke Julianaplein.

De onderdoorgang was al enige tijd voor het verkeer afgesloten.