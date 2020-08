Stapavond ondanks toegangsstop horeca rustig verlopen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De eerste stapavond in de Groningse binnenstad waarbij de toegangsstop geldt, is rustig verlopen. Dat is het beeld halverwege de nacht.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen besloot deze week om in de nacht van vrijdag op zaterdag én van zaterdag op zondag een toegangsstop in te voeren. De maatregel betekent dat de deuren van cafés om 01.30 uur dicht gaan. Nieuwe gasten zijn dan niet meer welkom, klanten die dan al binnen zijn mogen blijven tot het café sluit. Ook eetgelegenheden en terrassen moeten om half twee sluiten, terrassen moeten om 02.00 uur opgeruimd zijn. Voorts mag er vanaf 01.30 uur geen lachgas meer verkocht worden.

“Mijn indruk is dat de nacht rustig verloopt”, ziet fotograaf Joey Lameris van 112groningen.nl. “Om 01.30 uur zag je de terrassen leegstromen en deze waren om 02.00 uur vrijwel allemaal weggehaald. Wel stonden er om 01.30 uur nog wat rijen voor verschillende horecagelegenheden. Voor zover ik gezien heb werd er niemand meer binnengelaten.” Volgens de fotograaf is er redelijk wat politie aanwezig. “Ik ben zojuist van de Poelestraat naar de Vismarkt gelopen en weer terug en ben verschillende politieauto’s en agenten op fietsen tegengekomen, maar alles verloopt tot nu toe heel gemoedelijk en rustig.”

Schuiling neemt de maatregelen om het aantal coronabesmettingen te beperken. Dit aantal loopt sinds een week weer op. De maatregelen moeten zowel de horeca, als de bezoekers en de samenleving in het algemeen in bescherming nemen.

Later meer.