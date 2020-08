Stadslyceum blijft open na coronabesmetting bij leerling

nieuws

Werkmancollege. Beeld: Google Streetview

Een leerling van het Stadslyceum in de Stad heeft donderdag een positieve testuitslag op het coronavirus ontvangen. Voorlopig blijft de school gewoon open, zonder extra maatregelen. Dat schrijft de school vrijdagochtend in een mail aan de ouders; deze is in handen van RTV Noord.

De directie van de school laat de ouders in de mail weten dat de leerling geen klachten had, maar een preventieve test deed. De leerling is de afgelopen dagen gewoon naar school geweest.

Volgens het protocol dat geldt binnen de school zijn er geen extra maatregelen nodig en blijft de school gewoon open. Er is na de besmetting overleg geweest tussen het Stadslyceum en de GGD.