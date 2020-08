Stadjers brengen met Bozu Amerikaanse hype naar Nederland

In de Verenigde Staten is het volgens Stadjers Gianluca de Leo en Brend Koolhof al jaren een gigantische hype: Hard Seltzers. Zelf noemen ze hun drankje Bozu een Wodka Soda. Dit jaar lanceerden ze Bozu en met succes, want het is al in heel het land te krijgen.

“We komen allebei uit Groningen en hebben hier ook gestudeerd,” vertelt Brend. “Naar verloop van tijd zijn we wat meer gaan sporten en bewuster gaan leven, en dan zie je dat binnen al het eten en drinken je een bewuste keuze kunt maken, bijvoorbeeld minder suiker. Binnen alcohol kon dit eigenlijk niet, en dat vonden wij wel raar dus daar zijn we een oplossing voor gaan zoeken. ”

“Zolang je alcohol wilt drinken, is dit het beste wat je kan doen,” vult Gianluca aan. “Er zitten geen koolhydraten in, geen suikers, geen nodeloze calorieën, geen consveringsmiddelen of wat dan ook. Dus het is heel erg clean en puur, voor zover je dat mag zeggen binnen alcohol. ”

Meer informatie over het drankje en het verhaal van de twee Stadjers staat op drinkbozu.com