Stadjer krijgt bijna twee jaar cel en TBS voor neersteken onderbuurman

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

De rechtbank in Groningen heeft een 70-jarige man uit de stad Groningen veroordeeld tot een jaar en negen maanden celstraf voor het neersteken van zijn onderbuurman. Naast de celstraf krijgt de man TBS met dwangverpleging opgelegd.

De man krijgt de straf voor poging tot doodslag. Hij haalde in november 2018 een mes uit zijn keuken nadat hij, na jarenlange problemen met geluidsoverlast, opnieuw een aanvaring had met zijn onderbuurman. De dader stak zijn onderbuurman één keer in zijn nek en één keer in zijn schouderblad.

De Stadjer werd niet veroordeeld voor poging tot moord, omdat hij in een opwelling handelde, zo stelt de rechtbank. De TBS-maatregel is naar het oordeel van de rechtbank wel op zijn plaats, omdat de man lijdt aan meerdere stoornissen maar niet wil meewerken aan behandeling.tbs-kliniek.