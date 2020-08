Spanning rond start nieuwe schooljaar

Op scholen in het voortgezet onderwijs start komende week het nieuwe schooljaar. De start gaat gepaard met veel enthousiasme om de scholieren weer te zien in combinatie met toch ook de nodige spanning.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland hebben scholen in het voortgezet onderwijs niet meer in een volledige bezetting gedraaid. Van maart tot juni vond het onderwijs alleen online plaats, vanaf juni tot de start van de zomervakantie werd er gewerkt met maximaal tien leerlingen in een klaslokaal. “We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid op de start van het nieuwe schooljaar waarbij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volgen”, vertelt rector Everdine van der Velden van het Willem Lodewijk Gymnasium.

“Bij de ingangen van de school hebben we handzeep pompjes geplaatst, we hebben lijnen met richtingsaanduidingen aangebracht in de gangen en we hebben de lokalen zo ingericht dat docenten op anderhalve meter afstand kunnen blijven van de leerlingen.” Om die afstand te bewaren wordt er bij de school ook een tent opgebouwd waar docenten hun pauzes in kunnen houden. “Als we met alle docenten in de medewerkerskamer gaan zitten dan is die ruimte te klein, daarom hebben we er voor gekozen om als extra ook een tent te plaatsen.”