Sollicitanten ontmoeten horeca-ondernemers bij Baanborrel

Het is warm in de stad, en veel mensen genieten op deze zomerse dagen graag van een drankje op het terras, Door de uitbreiding van de terrassen op de Grote Markt en de Vismarkt zijn horeca-ondernemers op zoek naar extra personeel.

Maandag konden werkzoekenden via een borrel bij de Drie Gezusters op een laagdrempelige manier kennismaken met werkgevers. ”Het bijzondere van de baanborrel is dat het juist zonder formele procedures gaat, en zonder de sollicitatiebrieven. Dat zij in gesprek gaan kijken, is er een klik tussen ondernemer en werkzoekende,” zegt Paulien Frank van Werk in Zicht.

Marijke IJntema van De Drie Gezusters merkt dat zo’n borrel nodig is. ”We merken dat de horeca heel erg aantrekt, dus het is erg druk. We hebben eigenlijk veel nieuwe medewerkers nodig”.