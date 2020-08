Smallingerland zet in op komst Lelylijn

nieuws

Foto: Alfenaar - https://www.flickr.com/photos/alfenaar/15371655120/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36458104

De gemeente Smallingerland wil zich maximaal inzetten om de aanleg van de Lelylijn te realiseren. Dat heeft burgemeester Jan Rijpstra (VVD) laten weten naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie in de gemeente. Dat meldt Waldnet.nl.

De Lelylijn is een mogelijk toekomstige snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen. De lijn voert via Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen. De PvdA noemt de spoorlijn belangrijk voor Drachten en wilde van het college weten welke initiatieven genomen worden om de boot niet te missen. Rijpstra liet daarop weten dat er nu vaart gemaakt wordt. “Als gemeente zullen we ons daar volop voor inzetten. Zowel op politiek als op ambtelijk niveau.”

Rijpstra noemt als één van de acties om samen met de gemeente Heerenveen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, het SNN, mee te gaan praten. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen en en behartigt de gezamenlijke belangen in Den Haag en Brussel. “Op dit moment hebben we nog geen positie in het SNN en dat is onwenselijk. Onze directe betrokkenheid is van groot belang.” Rijpstra is daarnaast voorstander van een regionale stuurgroep met alle betrokken partijen. De burgemeester noemt het belangrijk dat de Lelylijn eerst op de agenda’s van de landelijke politieke partijen moet komen. Daarna is inbedding in het regeerakkoord nodig.