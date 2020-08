Sloop woningen Fazanthof Ten Boer begonnen

nieuws

Foto: nationaalcoordinatorgroningen.nl

Aan de Fazanthof in Ten Boer is dinsdagmiddag gestart met de sloop van dertig woningen. Het gaat om huizen met aardbevingsschade.

De huizen zijn zogeheten Jarino-woningen. Bij aardbevingen is de kans op ernstige schade aan deze woningen groot. Daarom moeten ze gesloopt worden. De voorbereidingen op de afbraak startten vorig jaar september toen de bewoners een garage-sale hielden. In december en januari zijn de bewoners verhuisd naar tijdelijke woningen elders in het dorp. In maart werden er hekken geplaatst rond de oude woningen waarna de sloop zou beginnen. Die sloop begon dus dinsdag met het symbolisch wegbreken van een bijkeuken.

Als de sloop voltooid is kan begonnen worden met de bouw van aardbevingsbestendige woningen. Eind volgend jaar zouden deze werkzaamheden klaar moeten zijn.