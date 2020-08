Sigrid Kaag: ‘Reserveer drie procent van het nationaal inkomen voor de wetenschap’

nieuws

Sigrid Kaag - Foto: Arenda Oomen voor de Rijksvoorlichtingsdienst

Volgens Sigrid Kaag, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, moet Nederland een norm stellen voor een minimumhoeveelheid uitgaven aan wetenschap. De beoogd lijsttrekker voor D66 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zei dit maandagmiddag tijdens haar keynote-toespraak bij de opening van het Academisch Jaar van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Kaag wordt de wetenschapsnorm één van haar beoogde doelen als haar partij deel gaat nemen aan een nieuw Kabinet. “Als we serieus zijn over het belang van de wetenschap moeten we serieus geld op tafel leggen”, aldus Kaag.

Kaag is in de running voor het lijsttrekkerschap voor D66 bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van maart volgend jaar. Ton Visser is haar enige tegenkandidaat. Voor zondag is bekend wie de positie mag bekleden.