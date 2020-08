Scooters komen met elkaar in botsing op Korreweg

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Korreweg is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de kruising met de Oosterhamriklaan. “Hoe het precies kon gebeuren is nog onduidelijk”, vertelt Lameris. “De scooters kwamen met elkaar in botsing waarbij één van de bestuurders gewond raakte. Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De man is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.