Scooters die je overal kunt achterlaten

Foto Andor Heij: Go Sharing scooter bij de jongerenflat in de Hoogte.

Op de sociale media wordt veel geklaagd over het stallen van huurscooters. Midden op de stoep, ingangen blokkerend, twintig op een rij. Maar het kan altijd vreemder, zie foto onder.



In de serie ‘Er hangt een fiets in de boom’ en ‘Er staat een paard in de gang’ presenteren we deze keer: ‘Er staat een GO-scooter op het fietspad’, grapt de Grunobuurt bij een scooter die midden op het fietspad staat gestald.

📷 by @_Lytse pic.twitter.com/v1exsTwu9e — Grunobuurt (@Grunobuurt) August 12, 2020