Scooterrijder onderuit op rotonde Boerhaavelaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagochtend op de Boerhaavelaan is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 08.50 uur op de rotonde met de Laan Corpus den Hoorn. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk waarbij een scooterrijder onderuit is gegaan. Omstanders hebben eerste hulp verleend. Al vrij snel daarna waren ook de politie en een ambulance ter plaatse. Verpleegkundigen van de ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Deze is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Politieagenten hebben de scooter meegenomen naar het bureau aan de Schweitzerlaan. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.