Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Leonard Springerlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Leonard Springerlaan is een scooterrijder lichtgewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.20 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de automobilist de scooterrijder over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was. De scooterrijder is hierbij ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer is in de ambulance nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.