Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk in Vinkhuizen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag in de wijk Vinkhuizen is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur op de kruising van de Metaallaan met de Mangaanstraat. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Wind. “Een scooter met daarop twee personen ging door nog onbekende oorzaak onderuit. Beide personen raakten gewond. De bijrijder liep een snee in zijn hand op, de bestuurder heeft een hoofdwond en heeft last van zijn rug.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De bijrijder kon ter plaatse behandeld worden, de scooterrijder is in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De scooter raakte bij het ongeluk beschadigd.