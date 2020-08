Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk in Oosterparkwijk

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op de Oliemuldersweg in de Oosterparkwijk is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “De scooterrijder kwam in botsing met een automobilist. Deze autobestuurder was zijn voertuig aan het inparkeren. Door de botsing kwam de scooterrijder ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van de ambulance hebben het slachtoffer op een wervelplank gelegd. Ook kreeg de persoon een nekkraag om. Het slachtoffer is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk.