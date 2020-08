Scooterrijder gelanceerd bij verkeersongeluk in Haren

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Meerweg in Haren is in de nacht van zaterdag op zondag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 00.35 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk. Door nog onbekende oorzaak kwam de bestuurder op een gedeelte waar weinig straatverlichting is in de berm terecht, reed een droge sloot in, kon een boom en een paal ontwijken en aan het einde bij een slootwal werd de bestuurder vervolgens gelanceerd. Het slachtoffer kwam daarbij hard op het fietspad terecht.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben de bestuurder gestabiliseerd. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De zwaarbeschadigde scooter werd door de agenten bij de bestuurder thuisgebracht.