Schuiling: ‘Geen democratisch gat door coronacrisis’

Ondanks het feit dat het kabinet veel meer taken voor de bestrijding van het coronavirus overhevelt naar de Veiligheidsregio’s, komt de lokale democratie volgens burgemeester Koen Schuiling niet in gevaar. Het is slechts een ‘een interessante en boeiende academische discussie’, zo liet hij vrijdagmiddag weten.

De afgelopen dagen ontstond er kritiek op het overheidsbeleid. Door een regionale aanpak van de coronacrisis, waarbij de Veiliheidsregio’s de hoofdverantwoordelijkheid krijgen, zouden gemeenteraden buiten spel worden gezet. Onder andere de fractie van 100% Groningen liet donderdag weten dat dit ook in de Stad een groot probleem is.

“De gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Groningen zijn met grote regelmaat bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen en maatregelen die zijn genomen”, stelt Schuiling. “Ook is er steeds het aanbod geweest voor eenieder in de raden die dat wenste om met de Directeur Publieke Gezondheid in gesprek te gaan.”

De komende weken worden er wel een viertal grote bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteraden in de Veiligheidsregio Groningen. Dit om de leden van de gemeenteraden ‘mee te nemen in de actuele stand van zaken. Ook wil de Veiligheidsregio hen vertellen waarom de maatregelen zijn genomen.