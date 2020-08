Koen Schuiling gaat de provincie in voor gesprekken met raadsleden over coronabesluiten

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling gaat de komende maanden op vier verschillende plekken in de provincie in gesprek gaan met een vertegenwoordiging van de gemeenteraden. De gesprekken gaan over de maatregelen die onder zijn verantwoordelijkheid zijn genomen om het coronavirus in Groningen te bestrijden.

“Op dit initiatief wordt inmiddels door verschillende raden zeer positief gereageerd”, zo schrijft Schuiling vrijdagmiddag in de vierde informatiebrief vanuit de Veiligheidsregio aan de gemeenteraden. De raadsbijeenkomst voor de gemeente Groningen is op 7 oktober. Daarnaast worden bijeenkomsten gepland voor de clusters Oldambt, Veendam, Stadskanaal, Pekela en Westerwolde (15 september); Westerkwartier, Midden-Groningen en Het Hogeland (22 september 2020) en Delfzijl, Appingedam en Loppersum (6 oktober 2020).

Vorige week ontstond er kritiek op het overheidsbeleid. Door een regionale aanpak van de coronacrisis, waarbij de Veiliheidsregio’s de hoofdverantwoordelijkheid krijgen, zouden gemeenteraden buiten spel worden gezet. Onder andere de fractie van 100% Groningen liet weten dat dit ook in de Stad een groot probleem is. Dit noemde Schuiling toen een ‘een interessante en boeiende academische discussie, maar voegde daar aan toe dat ‘de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Groningen zijn met grote regelmaat bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen en maatregelen die zijn genomen’.