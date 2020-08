Schrijversvakschool slaat vleugels uit

nieuws

De Schrijversvakschool die in Groningen een locatie heeft aan de Turfsingel slaat haar vleugels uit. Vanaf september gaat er ook les gegeven worden in Deventer en Leeuwarden.

Op dit moment biedt de Schrijversvakschool lessen aan in behalve Groningen ook in Zwolle. “Talent zit overal”, zegt Pauline Durlacher van de school. “Overal zijn mensen die willen weten of schrijven iets voor ze is of die rondlopen met een idee voor een boek. We kunnen iedereen beter leren schrijven. Of studenten uiteindelijk publiceren, dat hangt van veel factoren af.”

De belangrijkste standplaats van de school blijft Groningen. Hier is het lesaanbod ook het uitgebreidst. “In Leeuwarden zijn we gevraagd door dbieb, de bibliotheek, en daar zijn we blij mee. Leeuwarden is UNESCO City of Literature en ook Deventer staat bekend als een literaire stad. Dat kan een mooie uitwisseling worden van Noord-Nederlandse schrijvers.”

De Schrijversvakschool begint het nieuwe jaar met kennismakingslessen, in Groningen op donderdagavond 27 augustus.