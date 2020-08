Schade brand Paterswoldseweg bij daglicht groot

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De bovenverdieping van het gebouw aan de Paterswoldseweg waar woensdagavond brand uitbrak is zwaar beschadigd geraakt. Tien bewoners moesten de nacht elders doorbrengen.

De melding van de brand kwam rond 23.50 uur binnen. De brand brak uit op de vierde verdieping van het gebouw. Bewoners hadden eerst geprobeerd het vuur zelf te blussen maar toen dat niet lukte werd de hulp van de brandweer ingeroepen. De hulpdiensten rukten met veel materieel uit. Aanvankelijk werd geprobeerd om met een binnenaanval het vuur onder controle te brengen maar toen dat te gevaarlijk werd zette men vanaf buitenaf waterstralen in. Er werden twee hoogwerkers ingezet, een dompelpomp zorgde voor genoeg wateraanvoer en ook de brandweer van Haren schoot te hulp. Ondanks dat kon men niet voorkomen dat het een uitslaande brand werd.

De brandweer was bang dat het vuur verder om zich heen zou slaan. Door de inzet van veel personeel en materieel kon dat voorkomen worden. Rond 01.30 uur verdwenen de vlammen, maar het nablussen duurde nog een groot deel van de nacht. Eén bewoner raakte lichtgewond. Hij had rook ingeademd en werd gecontroleerd door verpleegkundigen van een ambulance. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bovenverdieping is zwaar beschadigd geraakt. De verdiepingen daaronder hebben rook- en waterschade opgelopen. Tien bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.