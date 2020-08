Rutte: “Virus bezig met gevaarlijke opmars, nieuwe maatregelen voor horeca en musea”

nieuws

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid hebben donderdagavond op een persconferentie in harde woorden duidelijk gemaakt dat iedereen zich moet houden aan de coronamaatregelen die er gelden. Daarnaast zijn er nieuwe landelijke maatregelen bekendgemaakt.

De persconferentie is de eerste sinds 24 juni. Aanleiding is dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen fors is toegenomen. Donderdag kwamen er 601 nieuwe besmettingen bij, woensdag waren dit 426 en dinsdag 485. Met name in de regio Zuid-Holland, Noord-Holland en West-Brabant vinden veel besmettingen plaats.

“Het virus is bezig met een gevaarlijke opmars”

“We hoopten op een zorgeloze zomer maar zo’n zomer is het niet aan het worden”, liet Rutte in de persconferentie weten. “Het virus is bezig met een gevaarlijke opmars. De cijfers liegen er niet om. We dreigen de winst te verspelen die we de afgelopen maanden hebben geboekt. Onze boodschap is simpel. Een tweede lockdown willen we niet, en dat hoeft ook niet.” Het virus kon afgelopen voorjaar onder controle worden gebracht dankzij een aantal basisregels. “In het begin hield iedereen zich daar aan, maar dat is aan het verslappen. Dit moet beter. De anderhalve meter regel wordt steeds minder goed nageleefd. Dit is zorgelijk en we zien dit terug in de besmettingscijfers.”

Waarschuwing aan jongeren: “Houd je aan de regels!”

Volgens Rutte vinden de meeste besmettingen thuis plaats op feestjes in huiselijke kring. “Het virus is de ongenode gast. We hebben voorbeelden gezien van grote families waar veel mensen besmet zijn geraakt. Daarom de oproep: houd je aan de basisregels. Houd afstand, was je handen, blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.” Ook buiten neemt het aantal besmettingen toe. Rutte richtte zich specifiek op de jongeren. “Het aantal besmettingen bij jullie neemt toe. Houd je aan de regels. Als jullie je niet houden aan deze regels zitten we binnenkort allemaal weer thuis.”

Lokale en regionale maatregelen

Door het kabinet gaan er lokaal en regionaal maatregelen genomen worden. “Burgemeesters en voorzitter van veiligheidsregio’s hebben hierbij een cruciale rol. Mocht dat nodig zijn dan kunnen we het verder opschalen naar landelijke regels.” Rutte noemt als voorbeeld eenrichtingsverkeer in winkelstraten, horecatijden en sluitingstijden van nachtwinkels kunnen aangepast worden en de aanwezigheid van supporters in het betaalde voetbal drastisch te beperken.”

Twee landelijke maatregelen: strenge maatregelen rond introductieweken

Volgens Rutte bevinden we ons op dit moment in een controlerende fase. “Op landelijk niveau gaan we twee maatregelen invoeren. Ten eerste gaan we de teugels rond de introductieweken van hogescholen en universiteiten aantrekken. Deze activiteiten moeten zoveel mogelijk online plaatsvinden. Fysiek alleen in kleine groepen en als deze informatief van aard is. Voor algemene studentenverenigingen geldt dat er geen werving plaatsvindt in fysieke vorm, geen ontgroeningsactiviteiten, niet het nuttigen van alcohol en voor alle activiteiten geldt een eindtijd van 22.00 uur. Voorts moet de voorzitter van de veiligheidsregio ingestemd hebben met de activiteiten.”

Maatregelen voor horeca

“De tweede landelijke maatregel betreft er eentje voor de horeca. We zien dat mensen zich daar steeds minder goed aan de regels houden. Uit eten kan nog steeds maar op het terras en in een restaurant blijf je zitten aan je tafeltje, je reserveert vooraf. Nieuw is dat naam en contactgegevens bij binnenkomst genoteerd gaan worden. Daarnaast geldt vanaf nu dat als er in een restaurant, musea of pretpark een besmetting door de GGD is vastgesteld, deze locatie voor maximaal veertien dagen dicht gaat.”

Teststraat op Schiphol

Minister De Jonge maakte bekend dat er op Schiphol een teststraat gaat komen. In deze straat kunnen reizigers zich vrijwillig en laagdrempelig laten testen op het coronavirus. Voor mensen uit oranje landen, de risicolanden, geldt het dringende advies om na terugkeer twee weken in quarantaine te gaan. Bij een positieve testuitslag kan deze periode mogelijk worden verkort.